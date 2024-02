Novo filme de Jenna Ortega causa desconforto... com nudez

Jade Halley Bartlett.

Uma imagem do filme `Miller´s Girl´. Foto: Zac Popik/Lionsgate

Jenna Ortega, de 21 anos, iniciou a carreira em séries e filmes com personagens familiares, como a Irmã do Meio no Disney Channel e, mais recentemente, no sucesso da Netflix, Wednesday. A atriz. Portanto, não é surpresa que as pessoas tenham ficado, deO filme gira em torno de um professor, interpretado por, de 52 anos, conhecido pelos papéis na saga Hobbit e na Marvel, que se, interpretada por Ortega. É neste ponto que as pessoas - nomeadamente quem já viu o filme - ficam desconfortáveis, não apenas pelo enredo de Miller's Girl, mas também pelo facto de. Diríamos que as reações são compreensíveis, pois este é o primeiro filme de Ortega em que ela rompe com a imagem familiar à qual o público está acostumado a vê-la.Por outro lado, houve comentários que refletem sobre as críticas, argumentando que. Alguns até afirmam que ela não é mais a criança que costumávamos ver no Disney Channel. De resto, é esperar para ver o filme, que estreou dia 26 de janeiro nos EUA, e em Portugal chega a 4 de abril às salas de cinema.