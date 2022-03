Kylie Jenner conta porque mudou o nome do filho recém-nascido

A "saga" dos nomes do clã Kardashian/Jenner continua. Pouco tempo após descobrirmos como se chamava o segundo bebé de Kylie Jenner e Travis Scott, que nasceu há seis semanas, a jovem de 24 anos recorreu ao Instagram para explicar que, afinal, o filho recém-nascido já não é Wolf Webster, como inicialmente tinha sido comunicado.

"Gostaria de informar que o nome do nosso filho já não é Wolf", lemos num instastory. "Sentíamos que não tinha a ver com ele. Queria partilhar isto porque continuo a ver Wolf em todo o lado." No entanto, a fundadora da marca de maquilhagem Kylie Cosmetics, que também tem uma filha – Stormi, de quatro anos - não revelou o nome novo.

Recorde-se que todas as filhas de Kris Jenner têm nomes que começam com a letra K – Kim, Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie (o único filho chama-se Robert).