Rihanna é a mulher mais rica da música

Com hits de sucesso e uma marca de luxo no currículo, Rihanna é a mulher mais rica da indústria musical segundo a classificação da revista Forbes. A empresária figura na 37º posição com 600 milhões de dólares (cerca de 533 milhões de euros), deixando para trás a estrela Madonna em 39º, com ganhos de 570 milhões (aproximadente 507 milhões de euros), tornando-se a quinta mulher mais jovem a alcançar o top 80 feminino.

A fortuna da cantora deve-se, principalmente, à sua marca de beleza Fenty Beauty que desde o seu lançamento já faturou 570 milhões de dólares. Como empresária, a cantora deu outro passo – e um dos grandes, ao tornar-se a primeira mulher de cor a gerir uma marca de um grupo de luxo, a Fenty, em parceria com o grupo LVMH. Na fotogaleria, veja a evolução da cantora em imagens, desde o início da carreira.