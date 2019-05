Os presentes mais excêntricos oferecidos pelas celebridades

Kim Kardashian e Kanye West

Os presentes que Kanye oferece à mulher estão, sem dúvida, entre os mais excêntricos. Depois do pedido de casamento emblemático, West ofereceu a Kim dez restaurantes Burger King espalhados pelo mundo, além de ações em diferentes empresas como Adidas, Netflix e Disney. Mas Kim Kardashian também gosta de oferecer presentes à altura, como os ratos de computador que a socialite oferceu ao marido em comemoração do Dia do Pais, ambos assinados pelos fundadores da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak.

Scarlett Johansson para Ryan Reynolds

Um dos presentes mais incomuns de Hollywood: quando eram casados, Scarlett Johansson ofereceu a Reynolds uma corrente com seu dente de siso banhado a ouro.

Ben Affleck para Jennifer Lopez

Jennifer Lopez gosta de fazer as coisas em grande. Pensando nisso, o seu namorado em 2003, o ator Ben Affleck, encomendou uma casa de banho no valor de 100 mil euros, adornada com rubis, safiras, pérolas e até diamantes, tudo digno de uma princesa.

Justin Bieber para Selena Gomez

Antes de Bieber casar com Hailey Baldwin, Justin e Selena protagonizaram uma noite de date única. Bieber alugou todo o estádio do Los Angeles Lakers para um momento especial com a então namorada. Os dois jantaram e a seguir viram o filme Titanic(1997).

Angelina Jolie para Brad Pitt

Antes de um dos divórcios mais mediáticos de sempre depois de 10 anos juntos, Jolie ofereceu ao marido dois presentes bastante originais: uma ilha na costa de Nova Iorque e até a máquina de escrever original de Ernest Hemingway.

Beyoncé para Jay-Z

São um dos casais mais importantes da indústria da música e isso nota-se nos presentes que oferecem um ao outro. Em 2013, no Dia do Pai, Beyoncé pagou 35 milhões de euros para dar ao rapper o seu próprio jato particular. Já a cantora recebeu uma ilha paradisíaca nas Bahamas.

Taylor Swift para Lorde

Melhores amigas, as cantoras são inseparáveis. Para assinalar o 20º aniversário de Lorde, Taylor organizou uma festa numa discoteca de Nova Iorque com a presença de nomes como Lena Dunham, Tavi Gevinson ou Karlie Kloss.

Kate Moss a ela mesma

Porque há momentos em que não há nada melhor do que dar um presente a nós próprios. A ex-modelo Kate Moss celebrou seu 40º aniversário em 2014 com uma das festas mais inesquecíveis de todos os tempos. Foram 100 horas de celebração inspiradas no festival de Glastonbury com 150 convidados, incluindo artistas como Noel Gallagher, Florence Welch e Naomi Campbell.

Katy Perry para Russell Brand

Em comemoração do 35º aniversário de Brand, a cantora ofereceu ao humorista britânico um bilhete no avião espacial Virgin Galactic que terá custado mais de 180 mil euros.

Kylie Jenner para Travis Scott

No aniversário do seu namorado, o cantor Travis Scott, a empresária Kylie Jenner, organizou uma festa que tinha um posto de gasolina falso a distribuír lama, máquinas de fumaça, tatuagens gratuitas e um Lamborghini de mais de 300.000 euros.

Courteney Cox para Jennifer Aniston

A série Friends fez jus ao título quando se fala de Cox e Aniston que permanecem amigas desde então. Quando Jennifer fez 39 anos, a eterna Mónica ofereceu à amiga uma bicicleta Chanel com pedras preciosas avaliada em 12 mil euros.

John Legend para Chrissy Teigen

O cantor de All Of Me ofereceu à mulher uma roda de queijo Parmigiano Reggiano, incrível no tamanho e no sabor. Teigen logo mostrou entusiasmo no seu Instagram descrevendo o presnete como um "sonho tornado realidade".

Robert Downey Jr. para Jamie Foxx

Amigos desde as filmagens do drama O solista (2009), os atores vivem a trocar presentes. Para o 45º aniversário do intérprete de Homem de Ferro, Foxx comprou-lhe dois cavalos e recebeu do amigo mais tarde um raro Chevrolet 1967.

Oprah Winfrey para Mindy Kaling

Oprah é conhecida pela sua generosidade quando se trata de oferecer presentes aos seus amigos. Em 2017, Mindy Kaling tinha acabado de ser mãe quando a apresentadora enviou uma prateleira inteira, feita à mão, com diversos clássicos da literatura infantil com o nome da bebé Katherine em cada um deles.

François-Henri Pinault para Salma Hayek

O empresário francês, presidente do grupo que detém a Gucci ou a Saint Laurent, surpreendeu a mulher, a atriz Salma Hayek, com o seu próprio jato particular para que esta pudesse viajar à vontade entre Hollywood e Paris.

David para Victoria Beckham

A estrela do futebol e a designer de moda formam um dos casais mais poderosos da atualidade. Para comemorar o 34º aniversário da mulher em 2008, David comprou uma vinha em Napa Valey, na Califórnia, e ofereceu-lhe uma garrafa do vinho cujo rótulo tinha o seu nome.

Simon Cowell para si próprio

Mais de um milhão de euros foi o custo total da grande celebração do 50º aniversário do produtor. Os 400 convidados do evento, incluindo Gordon Ramsay, James Corden, Kate Moss e Naomi Campbell, terão dito que aquela foi "a festa da década".

Robert Pattinson para Kristen Stewart

O ator ofereceu uma caneta a Kristen pelo seu 23º aniversário no ano de 2013. Mas não foi qualquer caneta e sim um modelo limitadofeito em ouro branco