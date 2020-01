Veredicto real: rainha Elizabeth II apoia pedido de independência dos Duques de Sussex

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Jan 8, 2020 at 10:33am PST



Mas vamos a veredictos. Para já, sabe-se rainha concordou que o príncipe Harry e Meghan dividam o seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá, mas que "assuntos complexos" teriam que ser resolvidos nos próximos dias. A monarca ordenou que os planos finais fossem elaborados nos próximos dias, segundo o comunicado emitido pelo Buckingham Palace.



No comunicado, a rainha disse que a família teria preferido que o casal "permanecesse a trabalhar a tempo integral na família real", mas que "respeita e entende o desejo de" príncipe Harry e Meghan "em viver de maneira mais independente." A rainha referiu, ainda, que a família teve "discussões muito construtivas sobre o futuro do meu neto e de sua família" durante a reunião, acrescentando que "apoia inteiramente o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida como uma família jovem."



No comunicado, refere que existem ainda "assuntos complexos para a minha família resolver" e que nenhum acordo final foi alcançado, principalmente sobre o desejo de Harry e Meghan de se tornarem "financeiramente independentes". "Há mais trabalho a ser feito, mas pedi que as decisões finais sejam tomadas nos próximos dias", concluiu.