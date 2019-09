O casamento de Ellie Goulding

Na tarde do último sábado, 31 de agosto, a cantora britânica Ellie Goulding chegou a bordo de uma carrinha Volkswagen Kombi azul à Catedral de York, em Inglaterra, onde casou com Caspar Jopling, negociante de obras de arte que trabalha na Sotheby's em estratégia e arte contemporânea.

Entre os convidados, estiveram várias membros da família real britânica e estrelas da música e do cinema, como Sienna Miller, Orlando Bloom e Katy Perry, Sarah Ferguson, duquesa de York, ao lado das filhas, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice – que apresentou o casal. Foi a primeira vez que a família real apareceu em público após as notícias que implicaram o nome do príncipe Andrew no escândalo relacionado com o milionário norte-americano Jeffrey Epstein.

Aos 32 anos – Caspar tem 27 – Goulding escolheu um vestido Chloé em crepe de seda, bordado à mão com rosas brancas (símbolo de York) e subtilmente adornado com contas de vidro branco. O véu foi feito em tule de seda e organza e bordado com as iniciais E e C. A cantora partilhou com a Vogue britânica que esteve em Paris com Natacha Ramsay-Levi, diretora criativa da Chloé, para pensarem o desenho. "Eu sempre adorei os looks de noiva intemporais, da princesa Anne a Bianca Jagger e à princesa de Mónaco [Grace Kelly], e eu queria reunir elementos modernos e tradicionais", contou à revista, afirmando que algumas das suas inspirações para o vestido também vieram de noivas históricas, principalmente da atriz britânica Jane Seymour. As damas de honor também usaram Chloé, em vestidos azuis-claros feitos à medida em cadi de seda, bordados com uma trança de organza.

Para complementar o vestido, Ellie Goulding pediu a ajuda do amigo e stylist Nathan Klein para selecionar os sapatos e joias da Bulgari e ainda a amiga e designer Stella McCartney emprestou-lhe alguns diamantes. Stella também foi responsável por confecionar um vestido para a chegada dos convidados à receção, que foi realizada no Castle Howard, palácio rural inglês situado no condado de North Yorkshire. Mas este não foi o último outfit. Para o copo-d’água, a cantora usou um corpete de pérolas e seda da coleção outono-inverno 2019/2020 da Ralph & Russo com uma saia, antes de trocar para umas calça brancas clássicas. E, por fim, Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, foi o responsável por desenhar um vestido mais divertido para dançar a noite toda.

Quanto à maquilhagem, Ellie recorreu à sua melhor amiga, dama de honor e maquilhadora de sempre, Lucy Wearing, que criou um visual suave e neutro. Já o cabelo foi obra de Ben Skervin, que Goulding conheceu através do noivo: um apanhado num estilo natural durante o dia e depois solto com ondas para a noite.