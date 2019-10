A viagem dos Duques de Cambridge ao Paquistão

A visita dos Duques de Cambridge tem como objetivo honrar a relação histórica entre o Reino Unido e o Paquistão, mostrando o dinamismo e modernidade atual do país. O roteiro inclui a capital, Islamabad, a cidade de Lahore, a região rural do Norte e as regiões fronteiriças do Oeste.

Entre os deveres reais, as visitas de William e Kate irão focar-se no empoderamento da juventude paquistanesa, mais concretamente na educação feminina, nos efeitos do aquecimento global no país e nos desafios e oportunidades que o mesmo enfrenta.

Esta é a primeira visita oficial de um membro da Casa Real inglesa desde a tour do Príncipe Carlos e Camilla em 2006, além da visita da Princesa Diana em 1991.