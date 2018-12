Príncipe Harry quebra tradição de Natal por causa de Meghan

Desde pequenos que Harry e William têm como tradição participar na caça de Natal da família real. No entanto, este ano, Harry não o deverá fazer por respeito à mulher, Meghan Markle.

O costume iniciado em 1998, no dia a seguir ao Natal, dia 26 de dezembro, junta os homens da família no terreno da residência de Sandringham, Norfolk em Inglaterra. Com todas as polémicas recentes à volta da relação entre os dois irmãos, esperava-se que este programa reunisse William, Harry e o príncipe Carlos, mas tal não deverá acontecer.

A duquesa de Sussex será a razão da decisão: Meghan sempre teve um papel ativo na defesa dos direitos dos animais, recusando-se a vestir qualquer tipo de pele animal e muito menos a apoiar este passatempo. Uma fonte do palácio afirmou ainda que William poderá ver esta situação como mais um motivo do afastamento de Harry, uma vez que este sempre foi um momento de proximidade entre os irmãos.

A tensão entre William e Harry tem vindo a crescer, chegando mesmo a criar-se o rumor de que não iriam passar o Natal juntos. No entanto, segundo o jornal britânico Daily Mail, o Palácio de Kensington terá afirmado que os dois irmãos vão passar a época festiva em Sandringham com as respectivas mulheres e na companhia da rainha Isabel II.