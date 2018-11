Harry e Meghan vão deixar o palácio de Kensington

Com o primeiro filho a caminho, Meghan e Harry preparam-se para deixar o palácio de Kensington, em Londres, para uma casa só para si em Frogmore, Windsor.

O duque e a duquesa de Sussex, que celebraram recentemente 6 meses de casamento, planeiam mudar-se já no início do próximo ano. A Froggmore Cottage é uma casa que pertence à família real, perto do Castelo de Windsor e a 20km de Londres. Para além de ser considerado um lugar especial para o príncipe, segundo um porta-voz oficial da família, o palácio é o mesmo onde Meghan e Harry organizaram o seu copo de água e também o cenário das suas fotografias oficiais de noivado.

Ainda que as mudanças sejam ligeiramente em cima da hora, o casal pretende ainda restaurar e remodelar determinados detalhes da casa.

Após vários rumores que sugeriam o motivo da mudança, inclusive ter sido um pedido da duquesa de Sussex, um comunicado oficial veio a confirmar que a razão que os leva a mudar é sobretudo a chegada do novo membro da família real. Contudo, segundo uma notícia do diário britânico Daily Mirror, Meghan Markle quererá que a sua mãe, Doria Ragland, passe a viver com o casal na casa de Frogmore, podendo ajudar a cuidar do bebé. Está por isso previsto que a mãe da duquesa se mude apenas após o nascimento da criança não havendo informação sobre a duração da sua permanência.











Outro jornal britânico, o The Sun, citado pela Madame Figaro, acrescenta que existe uma outra razão para a decisão: "a tensão existente entre os irmãos reais" e o facto de Harry não querer viver com William e Kate. O plano inicial de Harry e Meghan sempre incluiu a saída do palácio para um apartamento, contudo, a chegada do bebé fez com que optassem pela casa de Frogmore.

O nascimento do herdeiro real está previsto para a primavera de 2019 e, cumprindo a tradição real, o sexo do bebé só será revelado aquando o nascimento.