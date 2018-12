É uma das tradições anuais da realeza britânica: todos os anos, na manhã do dia 25 de dezembro, a família junta-se para ir à missa de Natal na Igreja de Sandringham, pertencente à família, propriedade a rainha passa esta época de festas.

Com sorrisos de felicidade no rosto, os duques de Sussex (Meghan e Harry), os duques de Cambridge (Kate e William) chegaram ao mesmo tempo à missa, juntando-se também o Príncipe Carlos e a Rainha Isabel II. Nota apenas para a ausência de Camila, duquesa de Cornwall, por causa de uma forte gripe, e do marido da rainha, duque de Edinburgh.

Meghan Markle voltou a mostrar a sua barriga cada vez mais saliente, num vestivo azul escuro marinho da marca de Victoria Beckham, um sobretudo a condizer e umas botas em pele até ao joelho. É já o segundo Natal que Meghan passa com a família, tendo-se juntado em 2017 pela primeira vez às festividades da époica.

Já Kate Middleton optou por usar um tom mais natalício e apareceu com um vestido cor de vinho e uma maquilhagem natural.

A caminho da missa, a família cumprimentou e tirou fotografias com a multidão popular que os aguardava ao longo do percurso e à entrada da igreja. À saída, Kate e Meghan foram fotografadas lado a lado, a conversar e sorridentes, surpreendendo toda a gente e contrariando os rumores de atrito das últimas semanas.