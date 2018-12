Por Máxima, 12:28

É uma antiga tradição de Natal que junta a família real britânica em imagens que ficam para a história. Os, e, partilharam os seus cartões de Natal personalizados através do Twitter.Uma das imagens mostra Kate Middleton com o príncipe Louis ao colo, o príncipe William com o filhopendurado nos ombos eno meio de todos. Jáoptaram por recuperar uma imagem do seu casamento , onde se vê marido e mulher abraçados enquanto admiram o fogo de artifício. Já Carlos e Camila reciclaram uma das imagens da celebração dos 70 anos do futuro rei, que mostra o casal a olhar um para o outro, imagem essa que está pendurada numa árvore de Natal.