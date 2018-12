(Re)descoberta fotografia antiga (e inesperada) de Carlos e Diana

Antes de todos os rumores sobre a infidelidade do herdeiro Príncipe Carlos e de todo o drama à volta do divórcio que se seguiu, Carlos e a princesa de Gales também tiveram alguns momentos felizes e esta fotografia revela precisamente isso. Uma faceta menos recordada do casal, que mostra a cumplicidade dos seus primeiros tempos de relação.

A preto e branco, tirada no verão de 1982 umas semanas antes do nascimento do Príncipe William, em setembro desse ano, podemos ver o casal real numa praia a aproveitar os raios de sol numas férias perto do mar.

Carlos e Diana aparecem confortavelmente instalados nas espreguiçadeiras, a princesa do povo em topless e a acariciar a sua barriga, enquanto o esposo tenta cobrir o seu peito com apenas um braço, provavelmente após reparar que um fotógrafo tentava captar o momento.

Publicada na página de Instagram

@the.royals.throne.