Adele em lágrimas por ter de cancelar concertos

Foi através de uma vídeo muito emotivo que Adele anunciou o adiamento dos concertos em Las Vegas, que deveriam começar já esta sexta no Caesars Palace, em Las Vegas, e terminar em abril. Sentada num quarto de hotel, a cantora partilhou as notícias no Instagram, assegurando a sua tristeza pela situação provocada pela Covid-19.

"Peço imensa desculpa. O meu espetáculo ainda não está pronto. Tentámos absolutamente tudo o que pudemos para conseguir organizar as coisas a tempo e para fosse bom o suficiente para vocês, mas fomos absolutamente destruídos por atrasos em entregas e pela Covid," disse Adele em lágrimas. "Metade da minha equipa está com Covid e é impossível terminar o espectáculo."

A cantora contou ainda que todos estiverem acordados 30 horas a tentar resolver o problema, mas acabaram por ficar sem tempo. "Não consigo dar-vos o que tenho agora, estou destroçada e peço desculpa por ser no último minuto," acrescentou. Todos os concertos serão remarcados, mas Adele fez questão de pedir desculpa várias vezes, em especial a todos os que viajaram de propósito para Las Vegas para a ver. "Vou terminar o meu espectáculo, vou elevá-lo até onde ele deve estar."