Palácio de Kensington, a árvore de natal de Kate e Meghan

Já está montada nos jardins do palácio real a árvore de natal deste ano, que tem cerca de 9 metros de altura e é dominada pelos enfeites dourados.

No Twitter, a conta oficial "Historic Royal Palaces" publicou um vídeo em time lapse com o processo de montagem da árvore.

O palácio, onde vivem Kate Middleton e Meghan Markle com os príncipes William e Harry, respetivamente, celebra pela última vez a época festiva com a presença dos duques de Sussex, uma vez que estes se preparam para sair do palácio.

A elegante decoração agradou a toda a gente, assim como aconteceu com a do palácio de Buckingham, onde foram montadas três árvores de Natal.





Making of da árvore