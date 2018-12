O Natal já chegou ao Palácio de Buckingham

Nem toda a gente ficou fã da decoração de Natal na Casa Branca, contudo, a do Palácio de Buckingham não tem por onde errar. Árvores naturais, luzes de natal e pequenas coroas e carruagens de veludo penduradas nos ramos das árvores - é um pouco daquilo que podemos ver no vídeo que mostra o ambiente natalício que tomou conta do Marble Hall, no palácio real inglês.

Tradicionalmente, são colocadas três árvores no Marble Hall e alguns enfeites ao longo da escadaria. Este ano, o próprio corrimão teve direito a uma decoração de bolas coloridas em alternativa ao tradicional verde e vermelho da época.

Os pinheiros de Natal são plantados e colhidos em Windsor, no parque pertencente à família real. A tradição das árvores de Natal como as conhecemos foi popularizada no século XIX pela rainha Victoria e o príncipe Albert.