Quando Kate e Pippa Middleton eram solteiras, as duas irmãs partilhavam um apartamento de luxo em Chelsea, Londres. Com cerca de três andares, três quartos, duas casas de banho e uma sala, o apartamento pode agora ser comprado por cerca de €2 milhões e 200 milhões euros, revelou o jornal britânico The Sunday Times.

Comprado pelos pais, Michael e Carole Middleton, em 2002, o apartamento custou cerca de €860 mil euros. Kate, após casar com William em 2011 mudou-se para o Palácio de Kensington. Já Pippa mora com o marido James Matthews numa outra perto deste apartamento.

Sabe-se ainda que o espaço está decorado, pintado e mobilado em tons neutros, e que conta com uma banheira luxuosa enorme, janelas largas e uma ampla para receber de convidados.