Meghan surpreende ao mostrar a barriga nos British Fashion Awards

Durante a atribuição dos British Fashion Awards, Meghan Markle surpreendeu ao subir ao palco para entregar um prémio a Claire Waight Keller, directora criativa da marca francesa Givenchy, que desenhou um dos mais importantes vestidos que Markle usou: o seu vestido de casamento, entre outros looks de eleição da duquesa.

"Como todos nesta sala sabem, existe uma ligação profunda com aquilo que vestimos", disse Markle quando pisou o palco usando um elegante vestido preto, também da marca francesa, com apenas um ombro e exibindo com carinho a sua, agora mais visível, barriga . "Algumas vezes é algo pessoal, outras é algo mais emocional. Mas para mim, esta ligação provém da capacidade de entender que no fundo se trata de apoiar e dar poder as pessoas à nossa volta, especialmente as mulheres" acrescentou a mulher de Harry.

Keller agradeceu a presença de Meghan dizendo: "esta mulher é incrível. Tive a oportunidade de a conhecer a um nível mais pessoal e ter alguém de confiança num momento tão importante da vida… Não consigo sequer agradecer o suficiente porque foi um dos momentos mais bonitos da minha vida".