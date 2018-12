Numa semana em que as atenções têm estado concentradas em Harry e Meghan, Meghan e Kate, William e Harry, a rainha manteve a sua melhor postura - literalmente. Um novo retrato assinada pela artista que já acompanha a família real há vários anos, Nicky Philipps ofereceu uma perspectiva bastante original de Isabel II.

A obra, pintada a óleo, mostra a Rainha Isabel II a usar um manto cerimonial verde escuro, o colar e a estrela da Ordem do Cardo-Selvagem, com nuvens cinzentas no fundo e uma vista para as Salisbury Crags, as falésias que ficam no Parque Holyroodm, um parque real em Edimburgo, pertencente à própria rainha. Este manto é geralmente utilizado na celebração anual da Ordem do Cardo-Selvagem, a mais alta ordem de cavaleiros na Escócia. O retrato de Isabel II encontra-se atualmente em exibição numa sala do Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, Escócia.

Nicky Philipps, a autora da pintura, falou com a revista People sobre o facto de esta ser a terceira vez que pinta a matriarca: "é stressante, mas muito divertido. E é uma honra fantástica".