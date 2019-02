Os melhores momentos da visita real de Harry e Meghan a Marrocos

Naquela que será uma das últimas viagens que Meghan fez antes do nascimento do bebé real (está grávida de sete meses), Marrocos recebeu os duques de Sussex com toda a pompa e circunstância. Acabada de chegar de Nova Iorque, onde organizou o seu baby shower, Megham juntou-se a Harry para esta viagem. O casal dormiu no palácio real do Rei Mohammed VI e conheceu o príncipe herdeiro Moulay Hassan, de 15 anos. Experimentou ainda a gastronomia típica do país, incluindo tâmaras e leite com flores de laranjeira, normalmente servidos nos casamentos marroquinos.