Quem esteve no baby shower de Meghan Markle

A festa que antecipa a chegada do bebé real aconteceu esta terça-feira, 19, no hotel The Mark e, de acordo com o jornal The Telegraph, entre 15 a 20 amigos marcaram presença neste momento marcante da gravidez de Meghan. A duquesa marcou uma viagem de cinco dias e dispensou a habitual segurança que a acompanha. Sendo esta a primeira vez que Meghan se deslocou ao seu país natal depois do casamento real, esta também foi a sua oportunidade para passar tempo com os amigos na cidade que tanto adora.

O hotel onde Meghan se hospedou e onde decorreu o baby shower foi rodeado de fotógrafos atentos a qualquer movimentação. Durante a manhã de terça-feira foram entregues flores e até um berço. Entre os convidados para a celebração estieram a atriz Abigail Spencer que contracenou com Meghan em Suits, Amal Clooney, Daniel Martin, o maquilhador do seu casamento, ou a tenista Serena Williams, a responsável pela organização da festa que terá custado mais de 170 mil euros. Especula-se também que o saco com o presente para o bebé estava embrulhado em papel azul, o que pode dar a entender que será um menino.

A viagem chegou ontem, 21, ao fim, já que Meghan e Harry têm agendada uma visita de dois dias a Marrocos este fim de-semana.