Tudo o que se sabe sobre o bebé de Meghan e Harry

Foi em outubro do ano passado, através de um tweet do Palácio de Kensington, que o mundo ficou a saber que o príncipe Harry e Meghan Markle estavam à espera do primeiro filho. E foi a 14 de janeiro deste ano que a própria duquesa revelou o tempo de gestação. Reunimos tudo que se sabe sobre o nascimento do filho ou filha dos duques de Sussex.





Data e local do nascimento

O bebé real vai nascer em abril e, com um pouco de sorte, talvez partilhe o mesmo aniversário que a rainha Isabel II, que nasceu a 21 desse mês. Especula-se que Meghan dará à luz no Hospital Frimley Park, em Surrey, no entanto, de acordo com o jornal The Telegraph, os funcionários da Lindo Wing no Hospital St. Mary, em Londres, foram aconselhados a não tirar férias na primavera, o que poderá indicar que o parto vai acontecer ali. Uma fonte anónima do palácio revelou à revista Us Weekly que o casal já está à procura uma babysitter: "eles querem contratar a ama perfeita, alguém de confiança e com experiência".

Babyshower em Nova Iorque

O bebé real vai ter direito a um baby shower à moda americana. A festa está planeada há bastante tempo e contará com várias amigas da duquesa, como Priyanka Chopra, Abigail Spencer ou Jessica Mulroney, algumas das amigas mais próximas da duquesa. De acordo com a revista Page Six, o shower acontecerá num hotel no Upper East Side de Nova Iorque. É a última oportunidade que Meghan tem para viajar antes do nascimento do bebé.

Uma educação norte-americana

É possível que os pais estejam a considerar que a criança frequente uma escola norte-americana de forma a criar raízes com a cultura desde pequeno e, por esta mesma razão, também é de esperar que a criança tenha dupla nacionalidade.

Menino ou menina?

Quanto ao sexo da criança, durante uma visita ao café Number 7, em Birkenhead, em Inglaterra, Meghan terá conversado com os funcionários sobre o tema: "não sabemos se é menino ou menina, queremos que seja surpresa". Por causa do protocolo seguido pela família real, só no dia em que Meghan sair do hospital é que será revelado o sexo e o nome do bebé, mas isso não impede os mais entusiastas de ir dando os seus palpites e a maior parte das apostas recaem sobre ser uma menina.

Qual o nome do bebé real?

Os nomes mais populares entre os britânicos são Diana (em homenagem à princesa de Gales), Victoria ou Alice mas já que Meghan tem vindo a pegar algumas partidas às tradições reais, só daqui a dois meses saberemos ao certo.

Quem vão ser os padrinhos?

O nome dos padrinhos da criança também está no segredo dos deuses apesar de terem surgido palpites como George e Amal Clooney, que já negaram as afirmações. Outro casal possível é Jessica e Ben Mulroney, dois dos melhores amigos da duquesa.

Um título real?

É possível que Harry e Meghan não dêem um título real ao bebé com o objetivo de normalizar a sua infância. O casal não é o primeiro a tomar esta decisão, já que os filhos da princesa Anne também não têm títulos reais.

Onde vai crescer o bebé real?

No outono de 2018, Harry e Meghan anunciaram que vão viver na Frogmore Cottage, em Windsor, a 45 minutos de Londres. Nem sempre os jovens casais preferem o campo à cidade, mas este é outro exemplo de como os duques estão a pensar no conforto da futura família.



Raízes americanas

Todos sabemos que Meghan sacrificou muito em prol da sua relação com Harry, no entanto, a duquesa não quer apagar a sua herança americana da vida do filho e quer que a criança saiba de onde vem e que conheça o outro lado da família, principalmente a avó, Doria Ragland.