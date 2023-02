Madelyn Cline, a atriz de Outer Banks: qual é o hype e porque toda a gente fala dela?

Sarah Cameron. Nasceu em Charleston, na Carolina do Sul, e começou a carreira a fazer anúncios televisivos, tendo depois passado para pequenos papéis no cinema, como Chloe emErased e Taylor Watts em. Lançou-se depois em Stranger Things, em 2017, com um papel igualmente pequeno, até que no ano seguinte foi escolhida para o elenco de Outer Banks, ao lado de Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Daviss e Rudy Pankow.A série segue a história de Sarah, que se apaixona pela primeira vez e foge do país, envolvendo-se numa rede criminosa. "Esta [temporada] foi muito, muito intensa", disse Madelyn à Teen Vogue americana. "E eu penso que foi porque a ação e a aventura se intensificaram. Havia uma energia que as outras temporadas não tiveram, penso que isso está bem claro". Madelyn revelou, também que numa das cenas de sexo foi preciso aligeirar o ambiente para conseguirem filmar - era na primeira temporada, com Chase Stokes, com quem namorou brevemente.À Women's Health americana, numa entrevista, Cline revelou que ela teve um transtorno alimentar durante a adolescência, e que lutou contra problemas de saúde mental.