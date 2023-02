Obrigação de “manter-se gorda”. Rebel Wilson revela condições dos seus contratos antes de perder 30kg

Call Her Daddy" que isso foi psicologicamente díficil para ela.



Nasceu na Austrália, e popularizou-se com papéis em filmes de comédia como. Em todos preenchia o estereótipo de rapariga gordinha que tem graça, e em todos era a trapalhona de que todos gostavam. Só que Wilson queria outros papéis, a dada altura da sua vida profissional.O que o espectador não imaginava era que, em todos esses fimes mas sobretudo na trilogia que terminou em 2017, Rebel Wilson estava sujeita a duras cláusulas relativas ao seu peso durante as filmagens dos filmes, que incluiam não poder emagrecer para se manter dentro do tal estereótipo. A atriz, que entretanto perdeu 30 quilos - essa primeira aparição aconteceu há precisamente um ano, durante os BAFTA de 2022 -, revela durante o podcast "

"Sim, eu tive que manter a mesma figura", disse. A atriz explicou como essa condição prejudicou as suas escolhas de vida e também sua carreira. Tendo a obrigação de "manter-se gorda", ela só poderia fazer os mesmos papéis. "Tive que manter um peso estável", detalhou."Acho que me disseram para não perder, nem ganhar, mais de 4 kg". E continua: "Chegou um momento em que eu queria fazer outras coisas, mas como uma gorda, é-se rapidamente catalogado". A atriz teve que esperar até 2020 para se livrar destas imposições, ano em que seu contrato terminou oficialmente.