"Ela ainda está grávida?" Kourtney Kardashian cansou-se do body shaming e respondeu assim aos fãs

Casada com Travis Barker desde 2022, Kourtney Kardashian já manifestou intenções de voltar a ser mãe com o novo marido. A socialite tem três filhos com Scott Disick, Mason, Penelope e Reign, enquanto Barker tem dois, Landon e Alabama, com a antiga modelo Shanna Moakler.



Agora, Kourtney Kardashian manifestou a exastão e saturação que tem sentido em lidar com rumores de gravidez por parte dos fãs, a propósito da sua mudança física. A razão para o aumento de peso da Kardashian é que ela está a ser submetida a tratamento de FIV, como a própria já explicou. Aliás, no famoso reality show Keeping Up with the Kardashians ouvimo-la dizer que está muito confortável com as suas curvas, "quando estava tão magra que não estava feliz".



Só que tudo tem um limite. A empresária de 43 anos teve de enfrentar, mais uma vez, todos estes comentários depois de promover um novo produto da sua marca de suplementação: as famosas gomas que lançou com a marca lemme, que promete regular o ph vaginal e dar-lhe um aroma de ananás. Entre os comentários, poderia ler-se "ela ainda está grávida?", pergunta que Kourtney respondeu diretamente.