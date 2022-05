Porque toda a gente fala de Sara Sampaio em Cannes?

"Que sonho!!! Muito feliz por estar de volta a Cannes!!! Obrigada PINKO pelo meu look de sonho" escreveu no seu Instagram, ao publicar fotografias de um look que deixou os fãs da modelo rendidos. Samapoio optou por um vestido preto, comprido, transparente, que adornou com uma gargantilha em tons prateados, com brilhantes. Usou o cabelo atado, e optou por vermelho nos lábios, num look de maquilhagem minimalista e sedutor.