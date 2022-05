Como Kourtney Kardashian partiu o anel de noivado de 1 milhão de dólares

Beijos escaldantes em grandes eventos, um casamento falso em Las Vegas e um exorbitante anel de noivado… "Temas" de conversa não faltam no que toca à relação de Kourtney Kardashian e Travis Barker, noivos desde outubro do ano passado. Embora felizes perante as câmaras, nem tudo são contos de fadas na vida do casal.

Num recente episódio do reality show The Kardashians, a irmã mais velha de Kim conseguiu a destreza de partir o seu anel de noivado, avaliado em 960 mil euros, enquanto estava a arrumar roupa. "Estava sentada no chão a dobrar camisolas. Tirei o anel e coloquei-o ao meu lado no chão, a pensar que estaria seguro aí", contou a estrela de 43 anos à mãe, Kris Jenner. "Tive de ir buscar uma coisa à parte de cima do armário e quando desci, pisei o anel. Fiquei a chorar histericamente durante horas e depois telefonei ao Travis", que lidou bem com a notícia. Ainda a conversar com Kris, Kourtney garantiu que o diamante de 12 quilates, criado pela designer Lorraine Schwartz, estava a ser reparado.