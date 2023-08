Britney Spears sobre o divórcio: "Ando a fazer-me de forte há muito tempo"

A cantora de 41 anos recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez sobre a sua separação com Sam Asghari, com quem esteve casada durante pouco mais de um ano. Segundo a imprensa norte-americana, o jovem de 29 anos teria entregue os papéis do divórcio no tribunal na passada quarta-feira, dia 16, rumores confirmados pelo mesmo pouco tempo depois.

"Como toda a gente sabe, eu e o Hesam já não estamos juntos... seis anos é muito tempo para estar com alguém, por isso, estou um pouco chocada mas... não vou explicar o motivo porque, sinceramente, não é da vossa conta!!!", escreveu Britney Spears no num post acompanhado por um vídeo seu a dançar, confessando que "já não aguentava mais a dor" e que tinha estado a "fazer-se de forte há demasiado tempo".

"O meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade e acho que todos sabemos disso! Adoraria mostrar mais as minhas emoções e lágrimas sobre como realmente me sinto, mas por alguma razão sempre tive de esconder as minhas fraquezas. (...) É suposto sermos amados incondicionalmente ... não sob condições! Por isso, vou ser o mais forte que puder e dar o meu melhor!", termina a cantora, desejando um bom dia aos seus fãs e desejando que nunca se esqueçam de sorrir.



"Diferenças irreconciliáveis" estão na origem deste divórcio, segundo os documentos oficiais - que indicam ainda que o casal se separou há pelo menos três semanas - ainda que tenha sido noticiado pelo site TMZ que o ainda marido de Britney Spears a tenha acusado de traição.