Kate e William revelam vídeo inédito com os filhos

celebram esta quinta, 29, o seu 10º aniversário de casamento e decidiram revelar um vídeo cúmplice com os três príncipes, partilhado na conta oficial @Kensingtonroyal . Passeando por bosques e arribas na praia, riem, assam marshmallows e trocam olhares de ternura. Como uma família normal.Foi uma forma de agradecer a todos os que apoiam a família real britânica, escrevem os duques. "Obrigado a todos pelas amáveis mensagens no nosso. Estamos imensamente gratos pelos 10 anos de apoio que recebemos nas nossas vidas como família," lê-se no post. Na véspera, Kate e William partilharam dois retratos onde surgiam só os dois, românticos e alegres.Veja o vídeo.