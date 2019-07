O casamento oficial de Sophie Turner e Joe Jonas

Depois do casamento surpresa que aconteceu no último dia 1 de maio em Las Vegas, a atriz Sophie Turner e o músico Joe Jonas trocaram alianças numa grande celebração no último sábado, 29 de junho, no Château de Tourreau, na comuna de Sarrians, em França.

Desde a divulgação acidental do "Save the Date" do casal que se esperava uma grande festa e a verdade é que as celebrações duraram vários dias. Ainda não existem imagens oficiais da cerimónia em si, que decorreu no fim da tarde de sábado, 29, e que contou com vários convidados conhecidos, entre elas a atriz e colega de A Guerra dos Tronos, Maisie Williams – que também foi madrinha, a cunhada Priyanka Chopra e a modelo Ashley Graham.

No dia anterior ao casamento, 28, houve um jantar para o qual todos os convidados vestiram branco enquanto os noivos optaram pelo encarnado.