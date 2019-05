Casamento surpresa: Sophie Turner e Joe Jonas sobem ao altar em Las Vegas

Juntos desde outubro de 2017, Sophie Turner e Joe Jonas apanharam todos de surpresa ao casarem em Las Vegas, na Little White Chapel, esta quarta, 1 de maio, à noite após a participação do músico no Billboard Music Awards com os seus irmãos Nick e Kevin Jonas.

Já existiam rumores de que o casal estava a planear uma cerimónia para este verão, em França, depois da publicação acidental do "Save the Date" do casamento, ainda mais depois do exuberante casamento do irmão Nick Jonas com a atriz Pryanka Chopra que durou três dias.

O casamento surpresa chegou às redes sociais através da transmissão ao vivo feita pelo cantor Diplo no seu Instagram. Nas imagens, Joe Jonas aparece com um fato cinza, ao lado dos seus irmãos, enquanto aguarda a entrada na noiva que chega acompanhada de um amigo, vestindo véu e um macacão branco.

Após a cerimónia, o casal pousou para fotos num Cadillac cor de rosa, usando óculos da mesma cor e saltou para dentro de uma piscina - mesmo sem trocar de roupa e rodeados de familiares e amigos.