Charlotte Casiraghi casa-se pela igreja

A família Grimaldi permanece em clima de celebração. Tudo graças ao segundo casamento da princesa Charlotte Casiraghi, 11ª na linha de sucessão ao trono do Mónaco, com o pai do seu filho mais novo, Dimitri Rassam. Após casarem no dia 1 de junho no Palácio Grimaldi, o mesmo sítio onde a sua avó, Grace Kelly e a sua mãe, princesa Carolina, trocaram alianças, Charlotte e Dimitri casaram-se pela igreja no último sábado, 29 de junho.

A abadia de Sainte-Marie de Pierredon, em Saint-Rémy-de-Provence, em França, foi palco da cerimónia religiosa da princesa que escolheu um modelo vintage do designer italiano Giambattista Valli – o seu terceiro vestido de noiva –, e complementou-o com um buquel de lavandas.