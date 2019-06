Sophie Turner faz despedida de solteira em viagem pela Europa

Despedida de solteira acontece antes do casamento, certo? Não para a atriz Sophie Turner. Casada com o cantor Joe Jonas desde 1º de maio numa celebração em Las Vegas que pegou toda a gente de surpresa, a mais nova sra. Jonas juntou um grupo de melhores amigas, entre elas Maisie Williams que interpretava sua irmã na aclamada série A Guerra dos Tronos, para viajarem pela Europa no mote da sua despedida de solteira – apesar de já ser oficialmente casada.

De acordo com o E!News, Turner e suas amigas já passaram por Benidorm, Espanha, Berlim, e Praga, além de terem feito uma parada estratégica em Londres para assistir ao show dos Jonas Brothers. As fotografias partilhadas no Instagram do grupo enfatizam que a diversão é, sem sombra de dúvida, a prioridade da viagem.

A viagem de despedida de solteira reforça os rumores de uma segunda cerimónia de casamento, a realizar-se em França, neste verão, principalmente após a publicação acidental do "Save the Date" do casamento nas redes sociais de um amigo do casal.