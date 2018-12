Sophie Turner e Joe Jonas: Data e local de casamento revelados sem querer

Ainda nem recuperámos do casamento de sonho de Priyanka Chopra e Nick Jonas e já estamos a sonhar como será o de Joe Jonas e Sophie. Após terem enviado os "save the date" para os convidados, o que o casal não esperava era que alguém o fosse publicar nas redes sociais.

Segundo o que se ficou a saber através deste feliz descuido, o casamento será no verão de 2019 em França. A publicação terá sido feita por Mike Bayer, life coach de Sophie Turner, que partilhou um vídeo no Instagram de uma caixinha de madeira do tamanho de uma caixa de vinho onde se lê "Sophie and Joe 2019 France". Ainda que a publicação tenha sido retirada do Instagram de Bayer, várias páginas de fãs conseguiram guardar o vídeo.

Ao contrário do casamento de Priyanka e Nick, sabe-se muito pouco sobre o casamento de Turner e Jonas desde o anúncio do noivado.