O bebé de Meghan e Harry continua envolto em enigmas

Nasceu às 5h26 da manhã de hoje, 6 de maio, o primeiro filho de Meghan e do príncipe Harry e na entrevista que deu depois do nascimento do filho, o novo pai disse que ambos estavam "felicíssimos".

Porém, o enigma à volta do bebé Sussex não acabou. Ainda sem nome oficial, uma das questões que surgiu nos media foi se o filho de Meghan, que é norte-americana, e do príncipe Harry, britânico, teria dupla nacionalidade. O historiador Hugo Vickens comentou à revista Madame Figaro que "Meghan Markle é casada com um príncipe inglês portanto o bebé será obrigatoriamente britânico".

Apesar de se ter casado há mais de um ano (abril de 2018), Markle ainda não tinha nacionalidade inglesa, pois apesar do seu título nobre, a ex-atriz terá que passar pelos mesmos procedimentos dos cidadãos que se candidatam à cidadania britânica.

Além da nacionalidade, coloca-se ainda a questão do título. Segundo um Decreto de George V datado a 1917, só o primeiro filho do príncipe herdeiro tem direito ao título de príncipe. Porém, a rainha Isabel II e avó dos pequenos príncipes declarou em 2012 que todos os filhos de William e Kate adquiririam o título (em vez de só o pequeno George, que é o terceiro na linha de sucessão). Em termos históricos, o filho de Harry, que está em sétimo lugar nessa mesma linha, deverá receber o título de Conde Dumbarton, visto que a tradição dita que o filho mais velho de um Duque pode usar um dos títulos do pai – e Harry tornou-se Conde de Dumbarton na manhã do seu casamento. No entanto, os seguintes filhos dos Duques de Sussex receberão o título de Lorde Mountbatter-Windsor.

A única pessoa capaz de mudar o decreto será a rainha Isabel II que deverá intitular o filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan como príncipe.