Príncipe Harry: "Eu estou incrivelmente orgulhoso da minha mulher"

Após o anúncio do nascimento do primeiro filho de Harry e Meghan Markle , o príncipe divulgou um vídeo onde demonstra a sua emoção. "Eu estou tão incrivelmente orgulhoso da minha mulher. Como todos os pais diririam, o seu bebé é absolutamente incrível. Esta coisa pequena é algo para morrer, eu estou nas nuvens", contou sem parar de sorrir.

Sob os olhares ansiosos de diversas equipas de televisão de todo o mundo, o príncipe Harry anunciou a chegada do seu primogénito. "Estou muito feliz por anunciar que Meghan e eu tivemos um menino esta manhã", disse o príncipe hoje à tarde no Castelo de Windsor. O novopai também confirmou a boa saúde do bebé e descreveu o momento como "a experiência mais incrível que poderia ter imaginado. Como é que as mulheres fazem tudo isso está além da minha compreensão. Nós estamos muito empolgados e muito gratos pelo amor e o apoio que recebemos. Foi incrível", concluiu.

O nome do pequeno príncipe ainda não foi revelado, mas Harry prometeu partilhar daqui a dois dias, 8 de maio, quando também serão reveladas as fotografias da criança. "O bebé chegou um pouco atrasado, então tivemos um pouco de tempo para pensar sobre isso, mas sim, o primeiro nome é o próximo passo."