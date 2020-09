Natalia Vodianova e Antoine Arnault casam-se quase em segredo

Natalia Vodianova e Antoine Arnault estão juntos há quase dez anos e tinham planeado casar-se a 27 de junho na abadia de Saint-Pierre d’Hautvillers, em França, mas a cerimónia foi cancelada devido à pandemia de covid-19. Optaram então por um casamento mais discreto através do registo civil, em Paris. O casal tem dois filhos, Maxim e Roman, e a modelo russa tem três filhos do seu casamento anterior.

O vestido de casamento da modelo teve a assinatura da designer Ulyana Sergeenko, combinado com sapatos de salto brancos e um look "efortless", com o cabelo solto e ondulado.

Antoine Arnault é CEO da marca de luxo Berluti e presidente da Loro Piana, é também herdeiro do grupo LVMH que detém marcas como a Louis Vuitton, uma vez que é filho do milionário francês Bernard Arnault (que está no 3º lugar da lista dos mais ricos do mundo pela revista Forbes), e a fortuna da família ronda os 95 mil milhões de euros.