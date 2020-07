O vestido de noiva low-cost para casamentos de última hora

É oficial: 2020 ia ser um ano espectacular, faziam-nos acreditar os astrólogos, e talvez por ser um número redondo, que marca o início de uma nova década, acreditámos. Mas uma pandemia trocou-nos as voltas, a nós e aos casais que tinham decidido casar algures no verão de 2020. Com muitas das cerimónias adiadas para 2021, há quem fique noiva mais um ano, enquanto esperamos que a situação normalize dentro dos possíveis.

Por outro lado, há quem mantenha os planos de casar, optando por oficializar o matrimónio pelo registo civil com uma cerimónia pequena, junto daA pensar em todas as noivas de "última hora", a Zara lançou um vestido comprido fluído, com decote em bico e alças finas ajustáveis, forro interior e um fecho atrás com zip oculto na costura. De um branco imaculado com ligeiros estampados brilhantes, esteé simultaneamente discreto e sedutor. Custa €49,95 na Zara.