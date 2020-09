Disney aposta em vestidos de noiva (e sim, parecem saídos de um conto de fadas)

É o sonho de qualquer fã das encantadoras princesas e rainhas do mundo da Disney, e foi possível graças a uma colaboração com a marca de vestidos de noiva americana Allure Bridals. Ter um vestido igual ao da Rapunzel, da Cinderela, da Aurora, da Bela, da Branca de Neve, da Jasmine, da Pocahontas, da Ariel e da Tiana é agora possível. No total são 16 modelos, cujos preços oscilam entre os 1,200 e os 2,500.

Allure Bridals x Disney Foto: Disney





"Ao crescer, imaginou um vestido de princesa e sonhou com o dia em que alguém especial entraria na sua história. Agora esse dia chegou, e está a preparar-se para começar a sua própria história "felizes para sempre". Comece o próximo capítulo da sua vida com um vestido para além da sua imaginação - um que tenha magia em cada detalhe" lê-se no site da marca, sobre esta colaboração inédita.

Allure Bridals x Disney Foto: Disney





Se o modelo Pocahontas é mais sedutor, evidenciado as curvas naturais do corpo, o modelo Bela é mais elegante e contemporâneo, e o Aurora é mais romântico e rendado. Se elegêssemos um modelo mais irreverente, certamente seria o modelo de vestido Ariel, que é desenhado com uma forma a fazer lembrar a de uma sereia, com tule e organza a imitar "as ondas do mar" como se lê na sua descrição. Cada modelo é único e conta a história da sua princesa, pelo que é nos detalhes que estão todos os segredos alusivos à personalidade de cada um destes contos da Disney.