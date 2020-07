O casamento da Princesa Beatrice e as ausências reais que se fizeram notar

A Princesa Beatrice, a filha mais velha do Príncipe Andrew e Sarah Ferguson, casou aos 31 anos com o executivo britânico Edoardo Mapelli Mozzi, depois de vários anos de namoro. Tendo previamente adiado o seu casamento devido à pandemia do novo coronavírus, o casal decidiu dar o nó numa pequena, mas elegante cerimónia com o tema "jardim secreto", que decorreu na capela The Royal Chapel of All Saints, em Windsor.





Para o casamento, a Princesa Beatrice optou por usar peças da sua avó, a, como um vestido vintage de Norman Hartnell e uma tiara que a rainha usou no dia do seu casamento em 1947.

Além dos pais de Beatrice, e da sua irmã, a Princesa Eugenie, a Rainha Isabel II e o Príncipe Filipe estiveram presentes na cerimónia. No entanto, tudo indica que outros membros da família real alargada, incluindo os primos de Beatrice, o Príncipe Harry e o Príncipe William, não foram convidados.

"O casal decidiu realizar uma pequena cerimónia privada com os seus pais e irmãos, na sequência do adiamento do seu casamento em maio" lê-se no comunicado de imprensa oficial sobre evento. Isso incluiria a irmã da noiva, a princesa Eugenie, e os pais, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson."A cerimónia contou com a presença de Sua Majestade, a Rainha, e Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, os pais e irmãos do casal. A noiva foi conduzida ao altar pelo seu pai. O filho de Mapelli Mozzi, Wolfie, foi padrinho", acrescenta o comunicado. Uma vez que nenhum outro membro da família real é referenciado, tudo indica que William e Harry estiveram ausentes.