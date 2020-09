Tudo o que aconteceu nos Emmy’s, dos melhores looks aos vencedores

A 72ª gala de entrega de prémios Emmy também teve de se adaptar à pandemia. Sem público e sem red carpet, a cerimónia foi virtual, apesar de algumas celebridades se juntarem ao apresentador, Jimmy Kimmel – Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Anthony Carrigtan, Zendaya, Jason Sudeikis, Randall Park, Anthony Anderson, Cynthia Erivo, Laverne Cox e Tyler Perry.

A minissérie da HBO Watchmen, contava com 26 nomeações e foi a grande vencedora da noite (ganhou onze Emmys, incluindo o de Melhor Minissérie). A série canadiana Schitt’s Creek foi a segunda mais galardoada, com nove distinções, seguindo-se Sucession e Mandalorian, ambas com sete Emmys, RuPaul’s Drag Race e Saturday Night Live com seis prémios, Last Week Tonight With John Oliver e The Mavelous Mrs. Maisel com quatro.





Apesar do evento se passar virtualmente, algumas celebridades ainda optaram por looks de alta-costura, no entanto, a tendência este ano foram os pijamas. Desde os vestidos de designers à combinação de pijama com um blazer de Mark Duplass, aqui estão os melhores looks.

Zendaya em Bulgari Foto: Instagram de @zendaya









Reese Witherspoon em Louis Vuitton Foto: Instagram de @reesewitherspoon









Jameela Jamil em pijama da Markarian Foto: Instagram de @jameelajamilofficial









Laverne Cox em AZZI & OSTA Foto: Instagram de @lavernecox









Eugene Levy em Dior Foto: Instagram de @schittscreek









Tracee Ellis Ross em Alexandre Vaulthier, sapatos Jimmy Choo e jóias Tiffany & Co. Foto: Instagram de @traceeellisross











Jennifer Aniston Foto: Getty Images









Billy Porter em Ashi Studio e jóias Lorraine Schwartz Foto: Instagram de @ashistudio









Laverne Cox em Kim Cassas Couture Foto: Instagram de @lavernecox









Samira Wiley em pijama de Olivia Von Halle e jóias Chopard Foto: D.R.











Robin Thede em Christian Siriano Foto: Instagram de @robinthede









Mark Duplass em pijama e blazer Foto: Instagram de @markduplass









Lisa Kudrow, Courtney Cox e Jennifer Anniston Foto: D.R.









Catherine O'Hara em Valentino Foto: Instagram de @SchittsCreek







Os grandes vencedores dos prémios Emmy foram:





Melhor Telefilme: Bad Education, HBO

Melhor serie de animação: Big Mouth, Netflix

Melhor Atriz numa Série de Comédia: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Melhor ator numa Série de Comédia: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Melhor argumento de uma Série de Comédia: Dan Levy, Schitt’s Creek

Melhor Realização de uma Série de Comédia: Andrew Cividino e Dan Levy, Schitt’s Creek

Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia: Dan Levy, Schitt’s Creek

Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Melhor Série de Comédia: Schitt’s Creek, CBC Television

Melhor Programa de Variedades (Talk-Show): Last Week Tonight with John Oliver

Melhor Atriz numa Série Limitada ou Telefilme: Regina King, Watchmen

Melhor Ator numa Série Limitada ou Telefilme: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Melhor Argumento de uma Série Limitada: Damon Lindelof e Cord Jefferson, Watchmen

Melhor Realização de uma Série Limitada: Maria Schrader, Unorthodox

Melhor Ator Secundário numa Série Limitada ou Telefilme: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Melhor Atriz Secundária numa Série Limitada ou Telefilme: Uzo Aduba, Mrs. America

Melhor Série Limitada: Watchmen, HBO

Melhor Programa de Competição: RuPaul’s Drag Race

Melhor Ator numa Série Dramática: Jeremy Strong, Succession

Melhor Atriz numa Série Dramática: Zendaya, Euphoria

Melhor Argumento de uma Série Dramática: Jesse Armstrong, Succession

Melhor Realização de uma Série Dramática: Andrij Parekh, Succession

Melhor Ator Secundário numa Série Dramática: Billy Crudup, The Morning Show

Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática: Julia Garner, Ozark

Melhor Série Dramática: Succession, HBO