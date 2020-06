O que diz a polémica (e não autorizada) biografia de Melania Trump

Muito se tem especulado acerca da primeira-dama norte-americana desde que Donald Trump tomou posse como Presidente dos EUA, no início de 2016. Sempre que Melania Trump surge em público, esta mostra-se, salvo raras excepções, de semblante carregado, sério, e até algo coagida. Impecavelmente vestida, cumpridora do protocolo, o rosto de Melania é quase sempre inexpressivo. O seu silêncio quanto às posições e declarações polémicas do marido revela-se, assim, comprometedor e enigmático. Quem é, afinal, Melania Trump?

Algumas respostas a essa pergunta são dadas pela jornalista Mary Jordan, jornalista correspondente do The Washington Post premiada com um Pulitzer, no livro The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump. Além de revelar detalhes sobre o acordo pré-nupcial com Trump, esta jornalista revela detalhes sobre a relação com Ivanka, sua enteada. "Entre outras propostas, Ivanka sugeriu que se renomeasse o 'Gabinete da Primeira Dama' para 'Gabinete da Primeira Família'", escreve Jordan, num excerto do livro publicado no The Washington Post. "A Melania não permitiu que isso acontecesse. Era tradição, e ela não ia deixar a sua enteada mudá-la". Depois de o pai ter nomeado Ivanka como sua conselheira, esta utilizou as regalias da Casa Branca à sua vontade, adianta um artigo da Vanity Fair, sobre o livro. Melania pôs fim a isso quando finalmente chegou. Ela fechou a "porta giratória" à primeira filha [de Trump] com "limites firmes" assegura Jordan. Segundo o livro, Melania refere-se a Ivanka como "The Princess" e a enteada, quando era mais pequena, referia-se a Melania como "The Portrait" precisamente por esta não falar muito.



Segundo adianta o The New York Times, num artigo sobre a publicação desta biografia, a autora revela que Melania não manteve amizades ao longo da vida. Nascida na antiga Jugoslávia, Melania não tinha amigos nem durante a sua carreira como modelo, nem mais tarde, quando casou com Trump, já que nem tinha damas de honor no casamento. Salvo raras excepções, recusa-se a falar sobre o passado, e está sempre pronta para as câmaras."Eu nem sei se ela vai à casa de banho" revelou uma fonte próxima à autora, sobre a postura rígida a que Melania se auto submete.

Outra das revelações chega por parte de uma ex-colega de casa em Nova Iorque, que afirma que Melania regressou de umas férias de Natal à Europa, em 1997, mais atraente, respondendo à especulação sobre o facto de Melania recorrer ou não à cirurgia plástica com regularidade. A mesma colega de casa afirma que Melania gostava de ver a série Friends, comia sete frutas e vegetais por dia, não bebia álcool e caminhava com pesos nos tornozelos para se manter tonificada.

Sobre a complexidade em escrever sobre Melania, a autora revela: "Em três décadas como correspondente a trabalhar em todo o mundo, escrevi muitas vezes sobre os reclusos, incluindo o chefe de um cartel de droga mexicano e uma princesa japonesa, mas nada em comparação com a tentativa de compreender Melania." A autora revela, ainda, que a maior parte das pessoas que serviram de fontes de informação para esta biografia não quiseram ser identificadas.

Em dezembro de 2019, o livro Free Melania: the Unauthorized Biography, da correspondente da CNN Kate Bennett, já tinha confirmado os rumores de que a primeira dama não só tinha o seu próprio quarto, como ocupava um andar inteiro da Casa Branca, completamente à parte do marido. De acordo com a Business Insider, inicialmente, a primeira-dama ficou na penthouse da família em Nova Iorque com o filho Barron, enquanto este terminava o ano lectivo. Em junho de 2017, finalmente mudaram-se para a Casa Branca, mas nem por isso o mundo ficou a saber como seria a vida conjugal de Melania e Trump. O livro em questão, refere que o presidente dorme no quarto principal do segundo andar da Casa Branca enquanto a primeira dama fica no terceiro andar, num espaço de dois quartos anteriormente ocupado pela mãe de Michelle Obama, Marian Robinson.

