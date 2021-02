Malia Obama assina o seu primeiro contrato de trabalho (e não podia ser mais surpreendente)

A família Obama encontrou no mundo das artes e do entretenimento um novo caminho profissional após deixar a Casa Branca, em 2016. Depois de Barack Obama e Michelle Obama, que assinaram acordos com empresas como Netflix e Spotify para criar conteúdos exclusivos, é a vez da filha Malia Ann se aventurar nos desafios desta indústria. A filha mais velha do casal, que tem 22 anos, vai estrear-se como argumentista numa série da Amazon Prime Video.

Já há alguns anos que Malia manifesta o seu interesse pela televisão, e em 2015 foi estagiária nos bastidores das filmagens deGirls, acompanhando de perto o trabalho de Lena Dunham, criadora da série. Esta será a sua estreia oficial como profissional. Tendo passado oito anos da sua infância constantemente exposta aos meios de comunicação social por ser filha do presidente dos Estados Unidos da América, Malia está mais do que pronta para um emprego atrás das câmaras.

De acordo com o The New York Times, sabe-se que a série se chama Hive e que é inspirada na estrela da pop Beyoncé. O projeto do ator, produtor e cantor Donald Glover (mais conhecido como Childish Gambino) e conta ainda com Janine Nabers. Glover, que acaba de assinar um contrato de exclusividade com a Amazon Prime, anunciou também que fará um remake de Mr. e Mrs. Smith com Phoebe Waller-Bridge, criadora de Fleabag, com data de estreia prevista para 2022.