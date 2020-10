Brad Pitt e Joe Biden juntam-se em vídeo

Num ano em que as eleições presidenciais norte-americanas são especialmente importantes, Brad Pitt incentiva ao voto e mostra que está do lado de Joe Biden.

Com as eleições marcadas já para o próximo dia 3 de novembro, o último vídeo de campanha de Biden, conta com a narração do ator. As imagens mostram o candidato numa série de momentos da campanha, entre momentos com os seus apoiantes ou com a sua mulher, Jill Biden.

No vídeo, o ator premiado com um Óscar afirma que "a América é um lugar para todos, aqueles que escolheram este país, aqueles que lutaram por ele – uns republicanos, outros democratas e a maioria, algures no meio. Todos à procura da mesma coisa: alguém que compreenda as suas esperanças, os seus sonhos, a sua dor; para ouvir, para reunir as pessoas, para se levantar todos os dias e trabalhar para tornar a vida melhor para famílias como a sua; para o olhar nos olhos e tratá-lo com respeito e dizer-lhe a verdade; para trabalhar tão arduamente para as pessoas que votaram nele como as que não o fizeram; para ser um presidente para todos os americanos"

Brad Pitt está entre as celebridades que apoiam o candidato democrático, tal como Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Tom Hanks, Rita Wilson, Robert De Niro, Ben Affleck, John Legend, Cher, Madonna e Cardi B.