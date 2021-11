O comunicado de imprensa de Isabel II que está a alarmar os ingleses

Foi a primeira vez em 51 anos que Isabel II faltou à assembleia nacional da Igreja Anglicana, que ocorre a cada cinco anos, uma ausência que não passou despercebida e que está a preocupar os ingleses.

Ao invés da rainha, foi o seu filho mais novo, o príncipe Eduardo, que levou a cabo a cerimónia, onde partilhou igualmente uma mensagem de Isabel, de acordo com o site da revista People.

"É difícil acreditar que já passaram mais de 50 anos desde que o príncipe Filipe e eu participámos na primeira reunião do Sínodo Geral", disse. "Ninguém consegue atrasar a passagem do tempo".

Rainha Isabel II e príncipe Filipe no Castelo de Dublin em 2011, na Irlanda. Foto: Getty Images

Desde o seu internamento em outubro, foram vários os compromissos que a monarca teve de cancelar, nomeadamente a Cimeira do Clima COP26, em Glasgow, conforme as ordens do médico.