Madonna diz sentir-se violada em relação ao artigo do 'The New York Times Magazine'

Para o lançamento do seu 14º álbum de estúdio intitulado Madame X – uma mistura de ritmos inspirados no período que viveu em Portugal –, a cantora Madonna tem trabalhado arduamente na divulgação do disco a fim de atingir os mais jovens, como a própria revelou à Vogue britânica, da qual é capa do mês de junho. Na sua mais recente entrevista, um artigo para a publicação The New York Times Magazine, a rainha do pop falou da sua trajetória e de como é ser mulher aos 60 anos de idade. O texto seria uma ode à cantora que sempre foi defensora dos direitos das mulheres, não fosse o conteúdo misógino constatado subliminarmente nos parágrafos do texto. "Dizer que fiquei desapontada com o artigo seria um eufemismo", escreveu num post no seu perfil do Instagram.

Madonna usou a rede social para partilhar na última quinta-feira seu desapontamento com a publicação americana, dizendo inclusive que se sentiu "violada" pela forma como a jornalista relatou o encontro. "Não se pode consertar a sociedade e sua infinita necessidade de diminuir e degradar aquilo que sabem que é bom. Especialmente mulheres independentes e fortes", escreveu. "Isso fez-me sentir violada. E sim, eu estou autorizada a usar essa analogia depois de ter sido violada aos 19 anos."

A cantora finalizou o post fazendo uma forte crítica ao NYT, enquadrando-o como "um dos pais fundadores do Patriarcado. E eu digo - Morte ao Patriarcado tecida profundamente no tecido da sociedade. Eu nunca vou parar de lutar para erradicá-lo ".