Madonna lança "Madame X" com versão de música de Blaya: "Lisboa é onde o meu disco nasceu"

Por Máxima, 17:21

A cantora norte-americana Madonna vai lançar um novo álbum,, e do alinhamento faz parte uma versão de "Faz gostoso", de Blaya, foi anunciado esta semana.Na página oficial, Madonna revelou que ofoi gravado ao longo dos últimose que foi, ontem tem vivido "ao longo dos últimos anos"."Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no 'site' oficial. Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batiqueiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses, a avaliar pelas fotografias e vídeos que tem divulgado nas redes sociais.Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum Madame X apresentaentre os quais uma versão de, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta , e, o primeiro 'single' divulgado hoje, que é um dueto com o músico colombiano Maluma Madame X celebra "a longa relação" da cantora norte-americana com a música e a cultura latinas e as canções são interpretadas em português, espanhol e inglês, lê-se no texto de apresentação. Em 2018, quando completou 60 anos, Madonna disse numa entrevista à revista italiana Vogue que a temporada recente em Lisboa a influenciou no processo criativo deste álbum."Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura", disse a cantora norte-americana na entrevista. Madonna tem estado a viver em Portugal há mais de um ano, para acompanhar o percurso desportivo de um dos filhos adotivos, jogador do Benfica.O último álbum de originais de Madonna remonta já a 2015, quando lançou Rebel Heart. De acordo com a página oficial, nas próximas semanas serão anunciadas mais informações sobre o álbum, vídeos oficiais e atuações ou eventos.Sabe-se, para já, que Madonna vai atuar na final do, em maio, em Telavive, Israel, numa informação avançada pela KAN, estação pública de televisão israelita.