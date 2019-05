A última provocação de Madonna, usar um véu islâmico no aeroporto

Esta semana, a rainha da Pop aterrou em Nova Iorque, no aeroporto de JFK, com mais uma das suas famosas provocações. A cantora de Like a Virgin, que sempre se destacou pelo feminismo e a liberdade sexual e de imagem, nunca foi imune a escândalos. Mas será que desta o vez levou longe de mais?

Madonna chegou de cara tapada, sandálias monocromáticas da Louis Vuitton e um casaco com mangas de renda, tentando passar despercebida num dos aeroportos mais movimentados do mundo.

Com ao lançamento do novo álbum, Madame X, previsto para 14 de junho, a cantora vai também dar um concerto no Coliseu de Lisboa em 2020.

A cantora gerou tamanha controvérsia que até o jornalista mais polémico de todos a veio criticar;

NEW: Madonna’s latest Muslim-mocking airport burka stunt is a new offensive low even by her pathetic attention-seeking standards.

My column: https://t.co/guCjRZgvUG pic.twitter.com/d4CCBmBV3Z — Piers Morgan (@piersmorgan) May 9, 2019