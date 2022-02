Kate Middleton preocupada com hobby preferido dos filhos

Durante uma sessão de treino de rugby no estádio de Twickenham, em Londres, a duquesa de Cambridge revelou estar preocupada com o atual hobby dos seus filhos, George, de 8 anos, e Louis, de 3 anos.Ao que parece, tanto George como o seu irmão mais novo adoram jogar, um desporto que por vezes se pode tornar. Segundo o site da revista Hello , Kate comentou que George está habituado a jogar na escola: "agora que há um movimento em direção ao desporto com equipas mistas, não se trata apenas de raparigas a jogar netball, mas outros deportos como rugby, o que é ótimo." E embora os pequenos estejam a divertir-se,É de recordar que a duquesa de Cambridge foi recentemente eleita como a nova patrona da Rugby Football League e da Rugby Football Union.