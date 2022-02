"Demasiado sexy". O look de William que deixou todos de boca aberta

duque de Cambridge viajou até aos Emirados Árabes Unidos para celebrar o "Reino Unido na World Expo." Mas os motivos da viagem foram completamente eclipsados pelo look que William escolheu para a ocasião.Quase sempre em trajes mais formais, William surgiu com um look mais casual, para falar sobre alterações climáticas e outros temas pertinentes neste evento. De fato azul marinho e camisa desabotoada, o duque gerou burburinho não só no evento como sobretudo nas redes sociais."Tão sexy mesmo com a máscara" ou "Ele é sexy!! Especialmente com aquele casaco e aquela máscara.", podemos ler, entre outros comentários, no Twitter.Além do discurso sobre o aquecimento global, William apresentou o Prémio Earthshot, que criou para criar soluções para "remediar o planeta". "Esta é a década decisiva. Se não fizermos nada, até 2030 estaremos a caminhar para crises planetárias e humanitárias cada vez mais devastadoras devido às mudanças climáticas", afirmou. "Estamos sempre em uma corrida contra o tempo. Nosso futuro ainda não está definido. Ainda temos a capacidade de consertar o planeta e criar um mundo melhor."