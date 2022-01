A regra peculiar que impede a princesa Charlotte de ter um melhor amigo

Há dois anos que a princesa Charlotte, de 6 anos, frequenta a escola Battersea de Thomas, em Londres, com o irmão mais velho George, de 8 anos. E embora seja uma menina bastante social, Charlotte não pode ter um melhor amigo, isto devido às regras do estabelecimento escolar, revelou a jornalista Jane Moore no programa Loose Women. O intuito de tal regra restrita é para que ninguém se sinta excluído.

"É uma escolinha realmente ótima, porque se concentra na bondade", afirmou Moore. "Tem uma política que se o filho de alguém fizer uma festa de anos, ele não pode distribuir convites pela turma a não ser que todos os colegas sejam convidados." Além disso, "há sinais por todo o lado que dizem 'sê gentil', é esse o tema da escola."

Durante o talk show, a jornalista contou também que todos os pais são encorajados a participar na vida escolar dos filhos. De facto, sabemos que Kate Middleton e o príncipe William levam Charlotte e George à escola todas as manhãs, embora as viagens de carros não sejam sempre tranquilas. "A maior parte das vezes há uma grande discussão entre Charlotte e George sobre que canção vamos ouvir", explicou William no posdcast Time to Walk, no mês passado.

Em cima da mesa está também a opção do irmão mais velho ir eventualmente para um colégio interno. Porém, os duques de Cambridge sentem "com 8 anos é cedo demais e querem esperar até ele ser um pouco mais velho", afirmou uma fonte ao jornal Us Weekly. "George ir para o colégio é uma decisão que os Cambridge irão tomar em família. Nunca forçariam George a ir a não ser que ele queira e sintam que é o correto a fazer."